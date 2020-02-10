Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlup ayrılan Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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