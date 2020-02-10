Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlup ayrılan Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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Kaynak: DHA