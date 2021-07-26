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Umre açıldı mı? | Umre ziyaretlerinde tam aşı şartı var mı? | Sinovac aşısı olanlar umreye gidebilir mi?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ından Müslüman yabancılar için 'Umre ziyareti' açıklaması geldi. Peki Umre açıldı mı? | Umre ziyaretlerinde tam aşı şartı var mı? | Sinovac aşısı olanlar umreye gidebilir mi? İşte detaylar...

Umre açıldı mı? | Umre ziyaretlerinde tam aşı şartı var mı? | Sinovac aşısı olanlar umreye gidebilir mi?

Umre hasreti sona eriyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ından açıklama yapıldı. Bakanlıktan Müslüman yabancılar için yapılan 'Umre ziyareti' açıklaması sonrası Umre açıldı mı? |  Umre ziyaretlerinde tam aşı şartı var mı? | Sinovac aşısı olanlar umreye gidebilir mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

UMRE AÇILDI MI?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos Pazartesi günü kabul etmeye başlayacağını duyurdu. 

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Kovid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

UMRE ZİYARETİNDE TAM AŞI ŞARTI VAR MI?

Bakanlık sözcüsü Hisham Saeed, koronavirüse karşı tam aşılanmış kişilerin belirtilen tarih itibarıyla umre ziyareti yapabileceklerini açıkladı.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR UMREYE GİDEBİLİR Mİ?

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı ise liste dışı tutuldu. Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için umre sezonunun başladığını açıklamıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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