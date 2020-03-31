Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü (2)

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki iki KYK yurduna yerleştirilenlerden 2 bin 200 kişiden koronavirüs şüphesi olanlar, bugün belediye otobüsleriyle hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kovid-19 test sonuçları negatif çıkanlar ise akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklarına yönelik tebligat imzalatıldı. İl dışına gidecekler sosyal mesafe kuralına göre otobüsleri yerleştirildi. Tahliye işlemlerinin gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

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Kaynak: DHA