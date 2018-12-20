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Umre kafilesi dualar ile uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Umre'ye gidecek ilk kafile dualar ile uğurlandı.

Umre kafilesi dualar ile uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Umre'ye gidecek ilk kafile dualar ile uğurlandı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde kutsal topraklara giden 24 kişilik umre kafilesi düzenlenen organizasyonla dualarla uğurlandı. 20 gün sürecek Umre ziyaretinde kafile 16 gün Mekke'de 4 gün Medine'de kalacak. ilk olarak 16 Gün Mekke'de 4 gün Medine'de kalacak. İlk Umre Kafilesi Alaplı Merkez Cami önünden otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Umre kafilesi dualar ile uğurlandı

Umre kafilesi dualar ile uğurlandı

Kaynak: İHA

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