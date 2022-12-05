Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım"
İş insanı Aslı Şen'in Kabe'den yapmış olduğu reklam paylaşımı tepki çekti. İşte o paylaşım...
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