Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım"

İş insanı Aslı Şen'in Kabe'den yapmış olduğu reklam paylaşımı tepki çekti. İşte o paylaşım...

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Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım" 1

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Linet'in sahnede kendisine hoşgeldin dememesi üzerine sosyal medya hesabından tepki yağdırarak gündem olan Ali Şen'in gelini iş insanı Aslı Şen yeniden tepkilerin odağı oldu.

Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım" 2

Umreye giderek ibadet eden Şen, Kabe'den çektiği fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşıyordu.

Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım" 3

Aslı Şen, Kabe'de kendi markasına ait olan bir kremi Instagram hikayesinde paylaşarak reklam yapınca gündem oldu.

Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım" 4

“Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey. Hem dualarımdan eksik olmayan ve Allah’a emanet ettiklerim var. Onlara bol bol dua ettim, arayabildiklerimi aradım. Bir de Allah’a havale ettiklerim var tabii" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafı görenler Şen'e tepki yağdırdı.

Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım" 5

Şen'in paylaşımının yanlış olduğunu düşünenler, "Allah gözlerini doyursun pes", "Ben utandım", "Dünya malı dünyada kalır", "İnsan biraz utanır" şeklinde yorum yaptı.

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