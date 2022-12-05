Umre'de kendi markasının reklamını yapan Aslı Şen'e tepki yağdı! "Ben utandım"

“Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey. Hem dualarımdan eksik olmayan ve Allah’a emanet ettiklerim var. Onlara bol bol dua ettim, arayabildiklerimi aradım. Bir de Allah’a havale ettiklerim var tabii" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafı görenler Şen'e tepki yağdırdı.