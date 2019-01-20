Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak, adliyede (2)
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek...
SERBEST BIRAKILDI
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan ve sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
DHA
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