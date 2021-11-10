Umu ne demek, TDK'ya göre Umu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Umu ne demek? Umu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi umu kelimesi. Peki umu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre umu nedir, umu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

UMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Umu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre umu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Umut, istek, arzu

