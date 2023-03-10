Umuda yolculuk Didim'de son buldu! Aydın'da 44 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı! Bir başka operasyonda ise 27 kişi kurtarıldı!

Akdeniz'de düzensiz göçmen operasyonu bitmiyor. Botlarla yeni umuda yol alan yabancı uyruklu göçmenler Türk denizlerinde başarılı operasyonla sağ olarak kurtarıldılar. 44 düzensiz göçmen yaralı kurtarılırken, bir başka operasyonda ise 27 kişi de sağlıklı bir şeklide kurtarıldı.

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Umuda yolculuk Didim'de son buldu! Aydın'da 44 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı! Bir başka operasyonda ise 27 kişi kurtarıldı!

Afrika kıtasından gelen binlerce göçmen Türk deniz suları aracılığıyla İspanya, İtalya gibi ülkelere yeni bir hayat kurmak için kaçak yollarla girmeyi seçmekte. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise Türk sularını 7/ 24 korurken kimi zamanda düzensiz göçmenler ile karşılaşmakta. Aydın'ın Sisim ilçesinde ise Sahil Güvenlik ekipleri 44 düzensiz yaralı göçmen ve 27'si sağlıklı bir şekilde yakalandı.

Umuda yolculuk Didim'de son buldu! Aydın'da 44 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı! Bir başka operasyonda ise 27 kişi kurtarıldı!

GÖÇMENLERİN YOLCULUĞU AYDIN'DA SON BULDU

Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-14) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Bir başka operasyonda ise Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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