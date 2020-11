Umudum Olur Musun Derneği'nden, deprem çocuklarına psikolojik destek yardımı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki yardım kuruluşları, dernekler ve gönüllü vatandaşlarca İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor. Depremzedelerin kişisel bakım malzemeleri, battaniye, yatak ve çocuk bezi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yiyecek – içecek ikramında da bulunuluyor.

Depremin yaşandığı günün gecesi İzmir'e kişisel bakım malzemeleri ve yiyecek – içecek yardımları ulaştıran Umudum Olur Musun Derneği ekibi ise çocuklara verilecek psikolojik destek için çalışmalara başladığını duyurdu.

"PSİKOLOJİK YARDIM İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

AFAD koordinasyonunda yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Dernek Başkanı Erdoğan Uludağ, "Öncelikle ilk ihtiyaç olarak su, çorba, battaniye, bebek bezi ve maması dağıtımlarını gerçekleştirdik. Önceliğimiz çocuklarımız olacak. Çocuklara verilecek psikolojik destek için çalışmalara başladık" diye konuştu.

"TRAVMA EKİPLERİ KURMAMIZ GEREKİYOR"

Çocukların depremden daha çok etkilendiğini ifade eden Uludağ, "Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarından oluşan, afetlerde görev alacak psikolojik travma ekipleri kurmamız gerekiyor. Çocukların ve ailelerinin hızlıca eski hayatlarına kavuşturmak için gayret göstermeliyiz. Umudum Olur Musun Derneği olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Güven vereceğiz. Deprem travmalarını en hafif şekilde atlatmaları için uğraşacağız" dedi.

"MORAL GÖTÜRECEĞİZ"

Derneğin Sanat Kurulu Başkanı, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı ile en kısa zamanda bir araya geleceklerini söyleyen Erdoğan Uludağ, "Bölgeye birlikte moral götürmek için projeler üreteceğiz. Bu konuda Müfit Can Saçıntı da bizim her zaman yanımızda" şeklinde konuştu.