Umut dolu bekleyişten güzel haber: Kahramanmaraş'ta enkaz altından bebek çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdüren madenciler, bir bebeği sağ olarak enkazdan çıkardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Umut dolu bekleyişten güzel haber: Kahramanmaraş'ta enkaz altından bebek çıkarıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin etkisi devam ediyor. 10 ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için AFAD koordinasyonunda çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'taki arama ve kurtarma çalışmalarına Ankara Nallıhan'dan takviye giden madencilerden oluşan ekipler de destek verdi.

Madencilerin çöken bir apartmanın enkazında yaptığı çalışmada bir bebeğe ulaşıldı. Bebek enkazdan sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Umut dolu bekleyişten güzel haber: Kahramanmaraş'ta enkaz altından bebek çıkarıldı Umut dolu bekleyişten güzel haber: Kahramanmaraş'ta enkaz altından bebek çıkarıldı Umut dolu bekleyişten güzel haber: Kahramanmaraş'ta enkaz altından bebek çıkarıldı

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