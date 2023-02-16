Umut Eren Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Eren Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Eren Tunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Eren Tunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Eren Tunc 29 Nisan 2002 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Umut Eren Tunç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Eren Tunc Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kaya Sport Management GmbH yapmaktadır. Umut Eren Tunc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Umut Eren Tunc'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Umut Eren Tunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Eren Tunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Umut Eren Tunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Eren Tunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

27 Ağu 2019 yılında Kayserispor U19

11 Eylül 2020 yılında Sultanbeyli Bld

7 Ocak 2021 yılında Kayserispor U19

19 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Umut Eren Tunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Eren Tunc şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Umut Eren Tunc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U16 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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