Umut ilk kez 11’de çıktı, golünü attı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 69. dakikada Caner erkinin ortasında takımını öne geçirdi. Umut bu sezon ligde 2, Avrupa Ligi'nde de 1 gol atarak toplamda 3. golüne ulaşmış oldu.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Ankaragücü'nden transfer ettiği ve sonrasında Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda Kartal'ın gol umudu oldu. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon ilk golünü Gaziantep deplasmanında kaydeden genç futbolcu, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, gerek ilk yarıda gerekse de ikinci yarıda rakip savunmayı bir hayli zorladı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa uçarak kafayı vuran Umut, topu köşeden filelere göndererek Beşiktaş'ı öne geçiren isim oldu. Hafta içinde oynanan Braga maçında da oyuna sonradan giren ve takımına hareketlilik getiren genç futbolcu, Portekiz temsilcisinin de filelerini havalandırmayı başarmıştı. Umut, Galatasaray maçının 82. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 176 dakika sahada kalan ve 1 gol atan Umut Nayir, Süper Lig'de ise toplam 140 dakika forma giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: İHA