Akhisarspor Teknik Sorumlusu Recep Umut, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarı iyi ataklar yaptık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle teknik sorumlu Recep Umut katıldı. Kazanmayı çok arzu etkileri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten teknik sorumlu Recep Umut, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Oyunun ilerleyen dakikalarında biraz daha kendi oynamak istediğimiz oyunu ortaya koymaya çalıştık. Bir duran toptan gol yedik. Arkasından oyunun kırılma noktalarından birisi olan hakemin bize gösterdiği sarı kartlar vardı. Oyuncularımızı oyundan düşürdü. İlk yarı çocuklar bir şeyler yapmaya çalıştı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle biraz daha oyunun hakimi olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda da Mossoro'nun üst üste yaptığı faullerde görmesi gereken kartı görmemesi de bizi biraz daha oyundan düşürdü. İkinci yarı iyi ataklar yaptık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Ligde hanemize puan ve puanlar lazım. Bundan önceki maçlarda oynadığımız oyunun karşılığı, bugünkü puan tablosundaki yerimizi yansıtmadığına inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda puanlar toplayıp bir an önce üst sıralara tırmanmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA