Umut Meraş için iki Avrupa kulübü yarışıyor

Bursaspor'un 23 yaşındaki milli futbolcusu Umut Meraş'a İspanyol ve Alman kulüplerden teklifler var.

Bursaspor'un milli futbolcusu Umut Meraş için Almanya ve İspanya'dan iki dev futbol kulübünün transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beşiktaş'ın da gündeminde olan başarılı sol bek için ismi açıklanmayan İspanyol ve Alman takımlarının yöneticilerinin oyuncunun menajeri ve yeşil-beyazlı kulübün yetkilileriyle irtibata geçtikleri ifade edildi. İki Avrupa takımının kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Umut'un da gelişmeleri yakından takip ettiği, oluşacak duruma göre tercihini bu iki kulüpten birinden yana kullanmak istediği bildirildi.

Kaynak: İHA