Umut Meraş'tan veda mesajı

Bursaspor'dan Le Havre'a transfer olan Umut Meraş, yeşil beyazlı kulübe veda etti. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Futbol hayatıma başladığım ilk günden beri çalışmaktan ve kendimi geliştirmekten asla vazgeçmedim. Aileme ve bana inanan insanlara layık olabilmek için her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Transfer dönemi boyunca gerek ülkemiz kulüplerinin gerekse de yabancı kulüplerin benimle ilgilenmeleri bana doğru olduğumu göstererek beni oldukça onore etti. Ben de hedeflerim doğrultusunda bir tercih yaptım. Yıllar önce Sarıyer Futbol Sahası'nda başlayan futbol macerama bugünden itibaren farklı bir ülkede yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfayı açmam da şüphesiz en büyük paylardan biri Bursaspor Kulübü'ne aittir. Bursaspor formasını terletmeye başladığım ilk günden itibaren bana verilen tüm görevleri yerine getirebilmek adına çok çalıştım. Geçtiğimiz sezon ligi hiçbirimizin istemediği bir konumda tamamladık. Bu durumdan dolayı tüm taraftarlarımızdan ve kıymetli Bursaspor camiasından kendi adıma özür diliyorum. Sahaya çıktığım ilk maçtan A Milli Takım formasını sırtıma geçirdiğim süreye kadar benden emeğini ve desteğini esirgemeyen, beni tüm samimiyetiyle benimseyen ve her koşulda beni sevip destekleyen başta büyük Bursaspor taraftarı olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bursa şehri ve Bursaspor taraftarları benim için her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır.

Ülkemizi Avrupa'da temsil edip şanlı bayrağımızı dalgalandıracağım için oldukça mutlu ve gururluyum. Bu seviyelere gelmem de başta ailem olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek ve beni destekleyenlere layık olabilmek adına çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

