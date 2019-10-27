Umut Nayir: İnşallah bu maç bizim için çıkış olur

"Derbide galibiyet golünü atmak benim için özel bir durum"

"Caner ağabey güzel ortaladı, ben de güzel vurdum"

"Bu maçta coşku ve heyecanı sahaya yansıttık"

Umut Nayir, "Böyle maçlarda galibiyet çok değerlidir. İnşallah bu maç bizim için çıkış maçı olur" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golü kaydeden Umut Nayir, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetle şampiyonluk yarışı içerisinde olduklarını gösterdiklerini ifade eden Umut Nayir, "Derbi maçında galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok güzel ve özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Buradan motivasyon alarak iyi bir sonuçla bir çıkış noktası bekliyorduk ve tam istediğimiz gibi oldu. Derbi galibiyetini aldık diye kimse bize şampiyonluğu hediye etmeyecek. Biz yarışta olduğumuzu gösterdik ama aynı coşku ve isteği diğer maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"CANER AĞABEY GÜZEL ORTALADI, BEN DE GÜZEL VURDUM"

Galibiyeti getiren gol hakkında konuşan genç oyuncu, "Maçın içinde birkaç pozisyonda Caner ağabeyin ortalarına arkaya ben hareketlenmiştim. Caner ağabeyle golden yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk, ortasında yine arkaya hareketlendim. Ortalarda öne gel dedi, bu sefer yapacağı ortada öne geleceğini biliyordum ben de ön hareketlendim. O güzel ortaladı, ben de güzel vurdum ve sonuç da güzel oldu" açıklamasında bulundu.

"BU MAÇTA COŞKU VE HEYECANI SAHAYA YANSITTIK"

Birinci önceliklerinin coşku ve heyecanı sahaya yansıtmak olduğunu belirten Nayir, bugün oynanan derbi maçında bunu başardıklarını vurgulayarak, "Zor günler geçiriyoruz. Taktik ve teknik anlamda herkes bir şeyler söylüyor. Çünkü futbolun tek bir taktik anlayışı yok. Ancak Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku ve heyecan olmuştur. Bizim birinci önceliğimizin bu olduğunu söylemiştim. Bu maçta da coşku ve heyecanı sahaya yansıttık. Bunu diğer maçlarda da koruyabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇIKIŞ MAÇI OLUR"

Derbi maçları kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Umut Nayir, bu maçın çıkış maçı olması dilediğini ifade ederek, "Kırılma anları bazen bizim aleyhimize de sonuçlanabiliyor. Bütün süreci şanssızlıkla özetlemek doğru olmaz. Avrupa Ligi'nde belki 9 puanımız olabilecekken 0 puanımız bulunuyor. Bunlar da ister istemez takımın özgüvenini olumsuz etkiliyor. Ancak böyle maçlarda galibiyet kazanmak çok değerlidir. İnşallah bu maç bizim için çıkış maçı olur" dedi.

Maçtaki görevi hakkında konuşan Nayir, "Diaby ile birlikte oynayıp, Nzonzi'nin topla buluşma alanlarında önünü kapatmaktı birinci önceliğimiz, bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Umut Nayir'in açıklamaları

Kaynak: DHA