Umut Nayir: “Son dakika golleri şampiyonluğun habercisidir”

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, "Son dakika golleri büyük takımlar için şampiyonluğun habercisidir derler. İnşallah sezon sonunda şampiyon olup, bu golü mutlu hatırlarız" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. 60. dakikada oyuna girip 71'de beraberlik, 90+5'de de galibiyeti getiren golü kaydeden Umut Nayir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golleri için mutlu olduğunu belirten Nayir, "Golleri attığım için kendi adıma çok mutluyum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra izleyenler belki maçın daha rahat geçeceğini düşünmüş olabilir ama Kasımpaşa oyunu sıkıştırdı. Oyun anlamında hayal kırıklığıydı. Böyle son dakika goller büyük takımlar için şampiyonluğun habercisidir derler. İnşallah sezon sonunda şampiyon olduğumuzda bu golü daha mutlu bir şekilde hatırlayacağız" dedi.

Burak Yılmaz'dan futbol adına her zaman bir şeyler öğrendiğini söyleyen Nayir, "Burak abi Türk tarihinin en büyük üç santraforundan biri. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmeniz lazım. Ben de katkı vermek için buradayım" yorumunu yaptı.

Takımda herkesin elinden geleni verdiğini söyleyen genç oyuncu, "28 kişilik bir takımız. Kim ne kadar süre alırsa alsın elinden geleni vermeye çalışıyor. Ben de santrafor olarak goller bulmaya çalışıyorum. Soyunma odasında herkes mutluydu. Böyle son dakika goller takım ruhu ve şampiyonluk için değerli. Bir seri galibiyetimiz vardı. Bunu devam ettirmek ve devreyi lider bitirmek istiyoruz" dedi.

Nayir, sezona kötü başlayıp ardından takımın toparlanması hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Çok zor bir süreç vardı. Hoca, yönetim değişti. Uyum sağlaması biraz sor oldu. Galibiyetler gelmesiyle, özgüvenin artması, sistemin de oturmasıyla sonuçlar geldi. Abdullah hocamızın dediklerini daha iyi anlamaya başladık. Üstüne daha koyacaklarımız var ama gidişatımız doğru."

Kaynak: İHA