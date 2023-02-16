Umut Tohumcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Tohumcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Tohumcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Tohumcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Tohumcu 11 Ağu 2004 tarihinde Offenburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Umut Deger Tohumcu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Tohumcu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Umut Tohumcu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoffenheim futbol takımında oynamaktadır. Hoffenheim takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umut Tohumcu'nin Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Umut Tohumcu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umut_tohumcu/

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Umut Tohumcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Tohumcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Umut Tohumcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Tohumcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Offenburg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Freiburg Alt.

1 Ağu 2017 yılında Hoffenheim Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2020 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2022 yılında Hoffenheim II

18 Ocak 2023 yılında Hoffenheim

Umut Tohumcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Tohumcu şuan Hoffenheim takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Umut Tohumcu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Offenburg (-2012), Offenburger FV (2012-2016), SC Freiburg (2016-2017), TSG 1899 Hoffenheim (2017-2022)

Almanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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