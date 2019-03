Umut yeşerten çocuklar fidan büyütecekler

Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı İşbirliği protokolüyle hazırlanan doğa eğitim programlarından, Yavru TEMA programı uygulayıcısı, Ticaret Odası ilkokulunda, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu tarafından doğa eğitim ve tohum tüpleme etkinliği yapıldı.

Ticaret Odası Müdürü Murat Yavuzer yaptığı açıklamada, "Kurumumuz, vatan toprağının kıymetini ve ehemmiyetini bilen, bilim ve fenin aydınlığında, değerlerine sahip çıkan, bilgi farkındalıkla donanmış, doğa gönüllüsü öğrenciler yetiştirme çabasındadır. Bu konudaki çabamızın karşılığını hem sosyal, sportif, hem de akademik faaliyetlerimizle almaktayız. Ayrıca bugün TEMA vakfının okulumuzdaki etkinliğinde, öğrencilerimizin, sorgulayan düşündüren sorularını görünce öğretmenlerimizle katettiğimiz yolu, bir kez daha gördük. Kıyametin kopacağını bilseniz bile fidan dikiniz diyerek bizlere yol gösteren Peygamberimizin, Oksijen kaynağı olan, erozyonu önleyen, İklim dengesini sağlayan ağaçların ehemmiyetini yüzyıllar öncesinden haber vermesi gibi, geleceğin mimarı olan çocuklarımızın gösterdikleri farkındalıkta, gelecek için umudun habercisi olmuştur. Okulumuzda bir çok proje uygulanmaktadır. "Türkçemiz kirlenmesin" projesini uygularken, "Toprağımız Kirlenmesin" diyerek aslında uygulamaların ne denli içselleştirildiğini aktaran olaylarda yaşıyoruz. eTwinning projesi de "Becerikli Eller', öğretmenlerimizin farkındalığıyla, "Ağaç Diken Eller" oluyor. Diğer bir çok, projemizle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı işbirliği protokolüyle hazırlanan doğa eğitim programlarından Yavru TEMA okuluyuz. Ekolojik sisteme katkılar sunan, geri dönüşüme destek veren çalışmalar yapan, her konuda bilgi sahibi donanımlı öğrenciler yetiştiren öğretmenlerimize, okulumuzun sosyal, sportif ve bilimsel çalışmalarında destek veren velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Akhisar TEMA Vakfı sorumluluğu ise, "TEMA Vakfı doğa eğitim programlarını, iklim, ekolojik sistem, küresel ısınma, toprak ve diğer konularda, TEMA Vakfı Akhisar ekibimizden Değerli Eğitimci yazar hocalarımız Sevgili Esra Demirci, Sayın Çetin Çelik ve Sevgili Dilek Darçın Yıldırımla birlikte vermekteyiz. Ancak daha önce, doğa kaşifi öğrencilerimizle, meraklı bir kalabalıkla tohum tüpleme etkinliği gerçekleştirmemiştik. Bunu da bugün Akhisarımızın güzide okullarından, Milli kültürle bezenmiş, başarıda sınır tanımayan, çizgi üstü model bir okul olmak vizyonunu her anlamda yakalamış olan, başarılarıyla göz dolduran okulumuz, Ticaret odası ilkokulunda, İzmir TEMA Vakfı temsilcisi Sayın Özcan Gökoğlu beyefendi önderliğinde gerçekleştirdik. Doğa gönüllüsü okul Müdürümüz Murat Yavuzer ve Müdür Yardımcımız Sevgili Ayşe Erdem hocalarımızın, geleceğin mimarı öğrencilerimiz için planladığı bu doğa programında, çocuklar okulumuz öğretmenleri tarafından derste ve ders dışı etkinliklerde öğrendikleri toprak ve ekolojik sistem hakkındaki bilgilerini seminer esnasında bizlerle paylaşıp, merak ettiklerini sorarak bilgilere yenilerini katarak, bu eğitimden faydalandılar. Bizler görüyoruz ki, öğretmenlerimiz sayesinde velilerimizin de desteğiyle, toprağa dokunan ve onun içinde yaşayan tüm canlılara ve yaşamlara saygı duyan bir nesil yetişiyor. Bunda öğretmenlerimizin emeği çok büyük yeter ki havanın, suyun, toprağın, yaradılan her canlının özel olduğunu, israf etmeden tüketirsek, geri dönüştürürsek, bilinçlenirsek daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çabalarsak, başarılı olunacağının desteğini, aileden de çocuklarımız alabilsin. Doğa Eğitimi ve Tohum Tüpleme etkinliğiyle TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu'nun verdiği bu eğitimde, çocuklar evlerinden getirdikleri küçük saksılara etkinlik sonunda tohum tüplemeyi de yaptılar. Her biri fidanlarını büyütürken hem sorumluluk sahibi olmayı hem de sabrı emeği ve karşılığını öğrenecekler" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Ticaret Odası İlkokulunun doğa gönüllüsü öğretmenleriyle, TEMA Vakfı Akhisar ekibince, okul adına diktirilen fidanın sertifikası, Okul Müdürü Murat Yavuzer'e takdim edildi. Ticaret Odası İlkokulu öğretmen ve idarecileri de, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu adına diktirdikleri fidanların sertifikasını ve çiçeği, Özcan Gökoğlu'na takdim ettiler.

