Umutcan Yenisoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umutcan Yenisoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umutcan Yenisoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umutcan Yenisoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Umutcan Yenisoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umutcan Yenisoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umutcan Yenisoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umutcan Yenisoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umutcan Yenisoy 4 Mart 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umutcan Yenisoy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umutcan Yenisoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Umutcan Yenisoy'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Umutcan Yenisoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umutcanyenisoy/

Umutcan Yenisoyboyu ve yaşı kaç

Umutcan Yenisoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umutcan Yenisoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Umutcan Yenisoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umutcan Yenisoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2019 yılında Ankaragücü U21

1 Temmuz 2019 yılında Ankaragücü U19

14 Şubat 2020 yılında Bağlum Spor

17 Eylül 2020 yılında Etimesgut Bld

31 Ağu 2022 yılında Alanya Kestel

Umutcan Yenisoy kimdir

Umutcan Yenisoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umutcan Yenisoy şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Umutcan Yenisoy nereli

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