Umutları projeye, emekleri başarıya dönüştürecek çalışma

İzmir İş Dünyası Akademi (İZİD)'nin, KOSGEB ve İŞ-KUR ile birlikte hayata geçirecek kurslarla ilgili eğitim takvimi yayınlanırken, cezaevindeki mahkumlara, vatandaşlara ve öğrencilere kadar bir çok alanda kursların verileceği bildirildi.

İzmir İş Dünyası Akademi (İZİD)'nin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) ile birlikte düzenleyeceği uygulamalı girişimcilik eğitim takvimi yayınlandı. İzmir ve Foça'da açılacak eğitimler kapsamında, cezaevindeki mahkumlara, öğrencilere ve vatandaşlara eğitimler verileceği belirtildi. Yapılan duyuruda, 20 eğitimin planlandığı, başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı belirtildi. 5 gün sürecek eğitimlere ise katılmanın zorunluğu olduğu kaydedildi. Detaylı bilginin ise İZİD'ten alınabileceği aktarıldı.

Eğitimlerin ise Foça Kaymakamlığı, Foça Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Açık Cezaevi katkıları ile mart ayından başlamak üzere planlandığı öğrenildi.

Dernek neyi amaçlıyor?

İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, yaptığı açıklamada, "Derneğimizin kuruluş amacı; kamu-stk iş birliğiyle devletin sunduğu bir çok destek ve kredilerin kullanılmasını yaygınlaştırmak, iş dünyasının esnafımızın ve bu sayede toplumun ekonomik durumunun yükseltilmesini sağlamaktır. Diğer sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmesine ve kapasitelerini arttırmasına katkı sağlayacak işbirlikleri ve projeleri gerçekleştirmekteyiz. Sahip olduğumuz nitelikli ve girişimci insan kaynağımızın bilgi, beceri ve tecrübesinden istifade ederek beraberce çalışıp onlara yol göstererek yardımcı olmak bu sayede insanlarımızın ekonomik ve kültürel standartlarının yükselmesini sağlamak öncelikli görevlerimizdir" dedi.

İZİD Foça Temsilcisi Tülin Özkan da, çalışma konuları şöyle konuştu:

"Çalışma konularımız; iş adamları ve esnafla mülki ve idari amirler arasında oluşabilecek sorunların çözümlenmesine katkıda bulunma, eğitim ve proje hizmetlerinin iyileştirilmesini ve verimliliklerinin arttırılmasını sağlamaktır. Kırsal ve kentsel alanlarında dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için projeler üretmek, esnafımızın alışverişlerini arttırmaya yönelik projeler üretmek, çocuk emeğinin istismarını önlemek ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamak, kadınlarımızın aile ve toplumda sosyal statülerinin güçlendirilmesi ve girişimciliklerini destekleyerek, iş dünyasındaki etkinliklerini arttırmak, İzmir ve bölgesinin turizm potansiyelinin arttırılması için gerekli yol gösterici ve koordinasyon sağlayıcı projeler üreterek insanlarımızın bu işlerde daha başarılı olmalarını sağlamak öncelikli projelerimizdendir. İzmir'den bir meşale ile yola çıkıp, İzmir iş dünyasının dünyaya açılmasını destekleyip onunla birlikte yürüyerek İzmir'imizin öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak istiyoruz."

Kaynak: İHA