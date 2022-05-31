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Un fiyatlarına zam geliyor! Ekmekler el yakacak!

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, katıldığı 'Akıllı Tarım' programında çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs’tan sonra ortalama olarak 400 TL civarına çıkacağını açıkladı.

Un fiyatlarına zam geliyor! Ekmekler el yakacak!

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy Bloomberg HT’ye Toprak Mahsulleri Ofisi‘nin (TMO) düzenlemesinin 31 Mayıs itibarıyla son bulduğunu bu yüzden çuvalı 260 TL olan unun artık kaba hesapla 400 TL civarında bir fiyattan satılmaya başlanacağını açıkladı.

Un fiyatlarına zam geliyor! Ekmekler el yakacak!

"BUGÜN İTİBARİYLE SON BULUYOR"

Eren Günhan Ulusoy, TMO’nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını önemle vurgulayarak açıklamalarda bulundu. Ulusoy, "TMO'dan tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO’nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL’lik fiyatta 260 TL’ye denk gelen un çuvalı, hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

Un fiyatlarına zam geliyor! Ekmekler el yakacak!

Un fiyatlarına zam geliyor! Ekmekler el yakacak!

Un fiyatlarına zam geliyor! Ekmekler el yakacak!

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