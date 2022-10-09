Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) görev tanımı nedir, Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) ne iş yapar, Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.16

Meslek Adı :

Un Tedarik İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bisküvi üretimi için un alımı, depolanması ve imalata sunumu işlemlerini işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Un Tedarik İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Un alma talimatlarına uygun un tedarikini yamak,

b) Katı kimyasalların hazırlanmasını sağlamak,

c) Kostik sıvısını hazırlamak,

d) Düşük viskozite solüsyonlarında kullanılan toz kimyasalların hazırlanmasını sağlamak,

e) Numune almak ve analiz yapılmasını sağlamak,

f) Hopurun boşaltılmasını sağlamak,

g) Un silolarının temizliğini yapmak,

h) Filitre ve eleklerin temizliğini yapmak,

i) Vardiya bilgilerini aktarmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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