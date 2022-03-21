Un Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Un Üretim Teknikeri görev tanımı nedir, Un Üretim Teknikeri ne iş yapar, Un Üretim Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Un Üretim Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Un Üretim Teknikeri Tanımı;

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Un Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Un Üretim Teknikeri Maaşları

Un Üretim Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Un Üretim Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Un Üretim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.10

Meslek Adı :

Un Üretim Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Tahılların ve taneli ürünlerin (baklagillerin) öğütülmesi, ununun depolanması, pazarlanması işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Un Üretim Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Değirmene alınacak tahılın istenen kalitede olup olmadığını kontrol etmek,

b) Değişik niteliklerdeki tahılların hangi oranlarda karıştırılacağını belirlemek,

c) Tahılın öğütülerek değişik nitelikte un elde edilmesini sağlamak,

d) Unun depolanmasını ve pazarlanmasını sağlamak,

e) Değirmenin bakım ve onarımını yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getiri

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