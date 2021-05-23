Un ve Unlu Mamuller Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3142.64

Meslek Adı : Un ve Unlu Mamuller Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Başta buğday olmak üzere tahılların ve taneli ürünlerin (baklagiller) öğütülmesi, unun depolanması, pazarlanması işleri ve unlu mamullerin üretimi, saklanması ve paketlenmesinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tahılların teslim alınmasından öğütülmesine kadar geçen süreci takip ederek hatasız işlenmesinde yardımcı olmak,

b) İmalat sırasında karşılaşılacak sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak,

c) Ürünlerin depolanmasını sağlamak ve kalite kontrolünü yapmak,

d) Üretimin genel hatlarını kontrol etmek,

e) Gıda analiz laboratuvarlarının un ve unlu mamuller kısımlarında analiz yapar, sonuçları yorumlamak,

f) Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen standartlarına, mevzuata ve Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

g) Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerine göre insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi mesleği için “2311.65” kod olarak kullanılır iken Ahşap Yakmacı mesleği için “7522.42” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Un ve Unlu Mamuller Teknikeri Meslek Kodu “3142.64” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayınar, Meslek Kodu