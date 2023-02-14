Unai Elgezabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Elgezabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Elgezabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Elgezabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Elgezabal 25 Nisan 1993 tarihinde Barakaldo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai Elgezabal Udondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Elgezabal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Unai Elgezabal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Unai Elgezabal'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Unai Elgezabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Elgezabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Unai Elgezabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Elgezabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2014 yılında SCD Durango

1 Temmuz 2015 yılında Barakaldo CF

1 Temmuz 2016 yılında Eibar

18 Ağu 2016 yılında Alcorcón

30 Haziran 2017 yılında Eibar

16 Ağu 2017 yılında CD Numancia

30 Haziran 2018 yılında Eibar

15 Ağu 2018 yılında Alcorcón

30 Haziran 2019 yılında Eibar

11 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

24 Eylül 2020 yılında Burgos CF

Unai Elgezabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Elgezabal şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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