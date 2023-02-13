Unai Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Garcia 3 Şubat 1992 tarihinde Esquiroz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai García Lugea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Unai Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Unai Garcia'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Unai Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Osasuna Prom

28 Ocak 2015 yılında CD Tudelano

30 Haziran 2015 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2015 yılında Osasuna

Unai Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Garcia şuan Osasuna takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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