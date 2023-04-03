Unai Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Gomez 25 Mayıs 2003 tarihinde Bermeo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Unai Gómez Echevarria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Gomez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Unai Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Unai Gomez'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Unai Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Unai Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Unai Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Danok Bat Alty.

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2020 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Unai Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Gomez şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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