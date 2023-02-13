Unai Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Lopez 30 Ekim 1995 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai López Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Unai Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Unai Lopez'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Unai Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/unai19lopez/

Unai Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Athletic

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

26 Temmuz 2016 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Athletic

1 Ağu 2017 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2018 yılında Athletic

31 Ağu 2021 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2022 yılında Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Rayo Vallecano

Unai Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Lopez şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Unai Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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