Unai Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Medina 16 Şubat 1990 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai Medina Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Medina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Unai Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Unai Medina'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Unai Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/unaimedina17/

Unai Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Unai Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2009 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2012 yılında Barakaldo CF

3 Temmuz 2013 yılında Alavés

1 Temmuz 2015 yılında CD Numancia

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

15 Eylül 2020 yılında UD Logroñés

26 Temmuz 2021 yılında Racing

Unai Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Medina şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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