Unai Naveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Naveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Naveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Naveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Naveira 30 Nisan 2001 tarihinde Sestao şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Unai Naveira Talavera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Naveira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Unai Naveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Unai Naveira'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Unai Naveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Unai Naveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Unai Naveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Naveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2021 yılında Bilbao Athletic

31 Ocak 2023 yılında NK Istra

30 Haziran 2023 yılında Bilbao Athletic

Unai Naveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Naveira şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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