Unai Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Nunez 30 Ocak 1997 tarihinde Portugalete şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai Núñez Gestoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Nunez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Unai Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Unai Nunez'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Unai Nunez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/unainunez30

http://www.instagram.com/unainunez/

Unai Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2017 yılında Athletic

20 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Unai Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Nunez şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Unai Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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