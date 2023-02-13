Unai Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Simon 11 Haziran 1997 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai Simón Mendibil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Simon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Unai Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Unai Simon'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Unai Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2018 yılında Athletic

Unai Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Simon şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Unai Simon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aurrerá Vitoria

İspanya takımında 23 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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