Unai Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Velez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Velez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Velez 20 Şubat 2002 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Unai Vélez Galván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Velez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Unai Velez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Unai Velez'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Unai Velez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Unai Velez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Unai Velez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Velez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Unai Velez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Velez şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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