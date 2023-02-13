Unai Vencedor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Vencedor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Unai Vencedor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Unai Vencedor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Unai Vencedor 15 Kasım 2000 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Unai Vencedor Paris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Unai Vencedor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Unai Vencedor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Unai Vencedor'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Unai Vencedor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/unaivencedor/

Unai Vencedor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Unai Vencedor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Unai Vencedor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Unai Vencedor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Athletic

1 Ağu 2020 yılında Athletic

Unai Vencedor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Unai Vencedor şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Unai Vencedor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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