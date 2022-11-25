Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi

Asker kökenli, emekli kurmay Albay Ünal Atabay emekli olduktan zaman, zaman tv programlarında özellikle askeri ve güvenlik konularda yotum ve analizlerde bulunmaktadır. Peki Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Ssiyasi görüşü nedir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi

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Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, uzmanlık alanı nedir? Biyorafisi

Emekli Kurmay Albay olan Ünal Atabay emekli olduktan sonra Katıldığı TV programlarına katılarak özellikle askeri ve güvenlik alanlarında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Ünal ATbay'ın kim olduğu yönünde aratırmalar yapılmaktadır. Ünal Atabay Kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Siyasi görüşü nedir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Ünal Atabay'ın Biyorafisi

ÜNAL ATABAY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1962 yılında Pazaryeri/ Bilecik'te doğmuştur. İlk ve ortaokulu Pazaryeri'nde, liseyi Bilecik'te Ertuğrul Gazi Lisesi'nde bitirmiştir. 1983 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştur. Çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapmayı müteakip, kazandığı Kara Harp Akademisi'ni 1996 yılında, Silahlı Kuvvetler Akademisi (Yüksek Sevk ve İdare Akademisi)'ni 1999 yılında bitirerek yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kurmay subay olarak çeşitli birliklerde karargâh subaylığı yapmayı müteakip, Aşkale'de Mekanize Tabur Komutanlığı ve Kıbrıs'ta Mekanize Alay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Genelkurmay Başkanlığı ve K.K.K.lığı karargâhında; terörle mücadele faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve değerlendirilmesinde stratejik seviyede yedi yıl görev yapmıştır. Taktik seviyede sahada Erzincan-Tunceli-Ovacık Kuzeyi/Munzur Dağları'nda terörle mücadeleye katılmıştır.

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Terörle mücadele konseptinin yazılmasında, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat ve Kanunu'nun hazırlanmasında aktif görevler ile MGK toplantılarında görüşülen iç güvenlik faaliyetlerine ilişkin çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca, halen yürürlükte olan Terörle Mücadele Kanunu'nun hazırlanmasında görev almıştır.

Harp Akademileri'nde kurmay subaylar ile kurmay subay adaylarına ve Milli Güvenlik Akademisi'nde Sivil- Asker müdavimlere iç güvenlik faaliyetlerine ilişkin konferanslar vermiştir.

PKK ile mücadelenin istihbarat paylaşımı çerçevesinde;Suriye ile ilişkilerimizin en üst seviyeye ulaştığı 2008 yılında Suriye/Şam'da ve 2009 yılında ise İstanbul'da yapılan görüşmelerin planlanması ve idaresi görevini yürütmüştür.

Terörle mücadele kapsamında, uzaktan komutalı patlayıcılara yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin İsrail'de incelemelerde bulunmuştur.

Karşılıklı subay eğitimi kapsamında İtalya'da eğitim görmüş ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda danışmanlık görevi yürütmüştür.

ÜNAL ATABAY HANGİ SİYASİ GÖRÜŞLÜDÜR

24 Haziran’da gerçekleştirilen genel seçimlerde İyi Parti'den 27. Dönem Milletvekili Aday Adayı oldu ancak millet vekili seçilememiştir.

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