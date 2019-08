Ünal Karaman: "Beklediğimiz bir oyun tarzıydı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından bekledikleri bir oyun tarzı ile karşılaştıklarını belirterek, "Zor süreçten geçen oyuncularım var. Oyuncularım en azından benim tarafımdan alkışı hak ediyorlar. Sahada önemli bir duruş gösteren, mücadele eden, oynadığı her müsabakada insan olmanın, futbolcu olmanın, bir camiaya ait olmanın en güzel örneğini veriyorlar" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Önemli oyuncuları var. Bizi zorladıkları gibi herkesi zorlayabilirler. Zaten beklediğimiz bir oyun tarzıydı. Zor süreçten geçen oyuncularım var. Oyuncularım en azından benim tarafımdan alkışı hak ediyorlar. Sahada önemli bir duruş gösteren, mücadele eden, oynadığı her müsabakada insan olmanın, futbolcu olmanın, bir camiaya ait olmanın en güzel örneğini veriyorlar. Verdiğimiz görevi yerine getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Maalesef son günlerde bizi biz yapan, insan yapan değerleri kaybetmeye çalıştık. Her meslek grubunda öyle. İnsanın insana zulmünü kabul etmemiz söz konusu değil. Diğer taraftan her gün şehit haberleri duyuyoruz. Canımız yanıyor, canımız acıyor. İnsan çok kıymetli, çok değerli. Geçiyorsun, orman yangınları var. Akciğerlerimiz. Bir fidanın ağaç haline getirmenin zorluğunu o yakan insanlara hissettirmemiz lazım. Bizim mesleğimiz futbol, sporun içerisindeyiz. Onu icra etmeye, kendimizce iyi durmaya, namuslu iş yapmaya gayret ediyoruz. Birilerini memnun ediyoruz, etmiyoruz o ayrı konu. İnsanımız çok değerli. Enerjimizi kazandı, kaybetti, para geldi, gelmediye harcamaktan ziyade biraz daha toplum değerlerini, Türk'ün töresini yaşatma noktasında biraz daha birbirimizi destekleyelim" şeklinde konuştu.

"Dizinde ağrı vardı"

Bir basın mensubunun Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili de sorusuna Karaman, şöyle cevap verdi:

"Dizinde bir ağrı vardı. Maçtan önce ısınmada da ağrıdığını söyledi. Maçta şiddetlendi deyince fazla risk almadık ve çıkarma gereği duyduk."

"Farkı açabilecek pozisyonlar da bulduk"

Farkı açabilecek pozisyonlar bulduklarını vurgulayan Karaman, "Deplasmanda çok puan alabilecek takım formatında. Kulübesi de dahil olmak üzere saha içinde topla hızlı oyuncuları var. Malatyaspor'un böyle bir oyun formatıyla karşımıza çıkacağını zaten biliyorduk. Çünkü oyuncu yeteneği isteseniz de istemeseniz de bazı pozisyonlarda tedbirli olmanızı gerektirecek bir durumdur. Bizim takımımız zaten kaliteli. O anlamda panik yapmadık. İkinci yarı bizim açımızdan iyi bir duruş oldu. Farkı açabilecek pozisyonlar da bulduk, değerlendirebilirdik. Bizim maç öncesi ya da ikinci yarıda taktikle alakalı değil, biraz tedbirli olmakta fayda vardı. Biz de o hakkımızı kullandık" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Teknik direktör Hikmet Karaman'ın ligin 20 takımla oynanma önerisinin sorulmasına Karaman, "Futbolda öneriler biz teknik adamlar tarafından her daim verilebilir. Benimde 10 yıl önce oyun kurallarıyla ilgili tekliflerim vardı. Bu bir anda olsun denilebilecek bir konu değil. Futbol aklı oturur, fikir birlikteliğine varır, dolayısıyla ortaya herkesin onayladığı bir karar çıkar. Onun üzerinden yürürüz. Aksi bir durum futbol kirliliği olur. Hikmet hocam düşünmüş sağ olsun böyle öneri getirmiş ama bu önerinin tek bir cevapla geçiştirilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Malatya'dan gelen basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Karaman'a basın mensupları tarafından kayısı ve forma hediye edildi.

Kaynak: İHA