Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum

"Rakibimizi tebrik ediyorum"

"Devre arasında transfer düşünüyoruz"

"Gençlerimizin performansından memnunum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz sezondan itibaren birçok zorluk yaşadıklarını belirterek, "Zorlanıyorum gerçekten zorlanıyorum, birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında deplasmanda Krasnodar'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta zor bir müsabakaya çıktıklarını belirten Ünal Karaman, "Tabii daha önceki basın toplantısında ifade etmiştik, kendi içimizde birçok zorluğu yaşıyoruz diye. Genç takımdan aldığımız oyuncular dahil olmak üzere kullanma imkanı veremediğimiz oyuncuları dahil ettik. Maç kaybettik ama en azından geleceğe bakma adına bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilme noktası içerisinde özgüven olarak kabul ettiğimiz söyleyebiliriz" açıklamalarında bulundu.

"RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

İlk gole kadar saha içinde doğru duruşu yapmaya çalışan bir takımın olduğunu ifade eden Karaman, "Pozisyon bulduk gol yapabilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansın yakını gördük. Bireysel olarak zaman zaman yaptılar. Hatayı bizim olduğumuz ortamda yapmaları temas esas, onlara kızmayacağız, saracağız sarmalayacağız eksiklerini gidermeye çalışacağız. Uzun süre Trabzonspor'a hizmet ettirmeye gayret göstereceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Karaman, devre arasında takıma takviye konusunu düşünüp düşünmediği yönünde bir soru üzerine de şöyle konuştu: "Her profesyonel insiyatif almalı. Profesyonel olarak değerlendirirseniz tabi ki düşünüyoruz. Biz oyuncular dahil olmak üzere her türlü insiyatif alınmalı. Kendi payımıza düşen alternatifleri belirleyeceğiz. Kulüpte profesyonel arkadaşlar belli çalışmalar yapıyor. Kulübü bütçesel yöneten insanlar gelir gider dengesi yapıyorlar. Ama profesyonel alem içerisinde geçen seneden beri çok zorluk çektik. Zorlanıyorum gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum, sadece yaşıyorum. Hedeflerden kopmadan ikinci yarıya ulaşırsak inşallah daha hazır bir Trabzonspor olarak başlayacağımızı düşünüyoruz."

"GENÇLERİMİZİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Bu akşam bazı oyuncuların ilk kez forma giydiğini vurgulayan Karaman, "Hepsinin performansından memnunum. Onlar değerlilerimiz böyle böyle oynayıp gelişecekler, bir de yaşa çok fazla takılmamak lazım. Yeteneklerimizi ne çok abartacağız ne de çok genç oynattık deyip mazeret bulacağız. İyi de mücadele ettiler. Forma şansı verdik, iyi de mücadele ettiler. Onların performanslarından memnunum. Dışarda bıraktığımız oyuncularla birlikte kalite eksikliğimiz var bizim en iyi yaptığımız mücadele. Sahada kaçak yapan oyuncu yoktu. Hepsi kendinden mücadele yapmaya başladı. O da inşallah sakatlarımız iyileşmedi devre arası takviye ile inşallah daha iyi bir Trabzonspor izlettiririz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünal Karaman'ın açıklamaları

Kaynak: DHA