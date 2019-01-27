Ünal Karaman: “Bize yakışmayan basit hatalar yapıyoruz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada basit hatalar yaptıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında D.G. Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum çünkü maalesef yaşadığımız talihsiz sakatlıklar ve milli takımlarda olan oyuncularımız dolayısı ile kadroda biraz sıkıntımız var. Bu oyuncu grubu aynı olmakla birlikte 12 gün boyunca 4. müsabakasını oynadı bugün. Bu 12 gün içerisinde aradaki dönemlerde 2-3 oyuncumuzun antrenman eksikliği oldu. Bana rağmen düdüğe kadar bıkmadan, usanmadan, yorulduk demeden bitkin düşene dek mücadele verdiler. Arzu ettiğimiz üç puanı kazanamasak ta özel bir övgü ve alkışı hak ediyorlar" dedi.

Kazanmaya ihtiyacımız vardı

Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Karaman, "Her şeye rağmen bize yakışmayan basit hatalar yapıyoruz. Yediğimiz ilk gol öncesi pozisyon faul değil. Ama bu bizim bu bizim konsantrasyon kaybımıza sebep değil. Yediğimiz gol de ki kaybımız bizim için handikap. Bulduğumuz çok net pozisyonlar vardı. Kazamaya çok ihtiyacımız vardı. Bulduğumuz pozisyonlar da galibiyet için yerliydi ama tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonra ki müsabakalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA