Ünal Karaman istifa mı etti? Ünal Karaman Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Son dakika!

Ünal Karaman ile flaş bir haber geldi. Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman görevinden ayrıldı. Karaman akşam saatlerinde kulüpteki personelle vedalaşarak tesislerden ayrıldı. BeIN Sports’un son dakika olarak geçtiği bilgilere göre Karaman, Trabzonspor’dan sezonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla görevden ayrıldı.

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun başından beri takımın başında olan Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi puanını yakalamıştı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini görememişti. Karaman, Trabzonspor’dan sezonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla görevden ayrıldığı öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar ve oyunu beğenmemesini belirtmesi, sürecin başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

Ahmet Ağaoğlu şunlar söylemişti:

“Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor.”

TRANZONSPOR TARAFTARLARINDAN SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Trabzonspor taraftarları Ünal Karaman hakkında çıkan ayrılık haberleri üzerine #ÜnalHocamYanındayız etiketi ile sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

ÜNAL KARAMAN AYRILIK İDDİALARINA NE DEMİŞTİ?

Ünal Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyeti sonrası görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır."

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor’da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor’a transfer edildi. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig’de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını giydi.

Türkiye 18 yaş altı milli futb takımı için 1984 senesinde forma giyen Ünal Karaman, 1985 ile 1987 yılları arasında Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı için forma giyerken 1985 ile 1996 seneleri arasında ise Türkiye Milli Futbol Takımı için forma giydi.

1987 yılında Malatyaspor’a transferi gerçekleşen Karaman, 1988 senesinde kulübüyle lig üçüncülüğü yaşadı. A Milli Takım'ın orta sahasının da en önemli isimleri arasında yer almayı başaran Ünal Karaman, 1990 senesinde Trabzonspor’a transfer edildi. 1999 senesine kadar bu takımda kalan Karaman, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Trabzonspor’da geçirdi. 1999 senesinde transfer olduğu MKE Ankaragücü’nde ise bir yıl futbol oynayan sporcu, 2000 yılında futbolu bırakma kararı aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2000 ile 2004 tarihleri arasında Türk Millî Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Karaman, 2005 senesinde ise Ümit Millî Takım teknik direktörlüğüne getirildi. 2007 senesinin sonlarına doğru Konyaspor’u çalıştırmaya başlayan Ünal Karaman, 2008 senesinin Mart ayında bu görevinden istifa etti. Aynı senenin Kasım ayında MKE Ankaragücü’nün başına geçen Karaman, bir ay sonra Galatasaray karşısında gerçekleşen 3-0’lık mağlubiyetin ardından bu takımdan da istifa etti.

Konyaspor’da kısa bir süreliğine tekrar görev yapan Ünal Karaman, 2009 yılında Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine başladı. 2010 senesinde takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in birinci yardımcısı yapılan Ünal Karaman, 2013 senesinde Şenol Güneş'in istifa etmesiyle ile birlikte istifa etti. Sonrasında Trabzonspor’a sportif direktör olarak geri dönen Ünal Karaman, aynı sene bir istifa daha gerçekleştirmiştir. Ünal Karaman 2018 sezonunu Karabükspor'da tamamlamıştır.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay’ın ardından boşalan Trabzonspor’un teknik direktörlük görevine getirildi.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1981-1984 – Konyaspor

1984-1987 – Gaziantepspor

1987-1990 – Malatyaspor

1990-1999 – Trabzonspor

1999-2000 – MKE Ankaragücü

Millî Takım Kariyeri :

1984 – Türkiye U-18

1985-1987 – Türkiye U-21

1985-1996 – Türkiye

Teknik Direktörlük Kariyeri :

2000 – 2004 – Türkiye (Şenol Günes'in yanında yardımcı antrenör)

2005 – 2005 – Türkiye

2005 – 2007 – Türkiye U-21

2007 – 2008 – Konyaspor

2008 – 2009 – MKE Ankaragücü

2009 – 2009 – Konyaspor

2009 – 2010 – Trabzonspor (Şenol Günes'in yanında yardımcı antrenör)

2010 – 2012 – Trabzonspor (Şenol Günes'in yanında antrenör)

2013 – 2013 – Trabzonspor (antrenör)

2013 – 2013 – Trabzonspor (sportif direktör)

2014 – 2015 – Adana Demirspor

2016 – 2016 – Şanlıurfaspor

2018 – 2018 – Kardemir Karabükspor

2018- —— – Trabzonspor