Süper Lig'in deneyimli teknik adamlarından Ünal Karaman, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile başarılı bir form grafiği çizmiş, ancak yönetimle olan problemler sonucu takımdan ayrılmıştı. Sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan tecrübeli hoca, 2020-2021 sezonuna ise boşta başladı. Göztepe'de İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday olarak gösterilen Ünal Karaman, İzmir ekibi ile prensipte anlaştı. Peki, Ünal Karaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünal Karaman'ın eşi kimdir? İşte detaylar...

ÜNAL KARAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor’da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor’a transfer edildi. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig’de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını giydi.

Türkiye 18 yaş altı milli futbol takımı için 1984 senesinde forma giyen Ünal Karaman, 1985 ile 1987 yılları arasında Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı için forma giyerken 1985 ile 1996 seneleri arasında ise Türkiye Milli Futbol Takımı için forma giydi.

1987 yılında Malatyaspor’a transferi gerçekleşen Karaman, 1988 senesinde kulübüyle lig üçüncülüğü yaşadı. A Milli Takım'ın orta sahasının da en önemli isimleri arasında yer almayı başaran Ünal Karaman, 1990 senesinde Trabzonspor’a transfer edildi. 1999 senesine kadar bu takımda kalan Karaman, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Trabzonspor’da geçirdi. 1999 senesinde transfer olduğu MKE Ankaragücü’nde ise bir yıl futbol oynayan sporcu, 2000 yılında futbolu bırakma kararı aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2000 ile 2004 tarihleri arasında Türk Millî Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Karaman, 2005 senesinde ise Ümit Millî Takım teknik direktörlüğüne getirildi. 2007 senesinin sonlarına doğru Konyaspor’u çalıştırmaya başlayan Ünal Karaman, 2008 senesinin Mart ayında bu görevinden istifa etti. Aynı senenin Kasım ayında MKE Ankaragücü’nün başına geçen Karaman, bir ay sonra Galatasaray karşısında gerçekleşen 3-0’lık mağlubiyetin ardından bu takımdan da istifa etti.

Konyaspor’da kısa bir süreliğine tekrar görev yapan Ünal Karaman, 2009 yılında Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine başladı. 2010 senesinde takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in birinci yardımcısı yapılan Ünal Karaman, 2013 senesinde Şenol Güneş'in istifa etmesiyle ile birlikte istifa etti. Sonrasında Trabzonspor’a sportif direktör olarak geri dönen Ünal Karaman, aynı sene bir istifa daha gerçekleştirmiştir. Ünal Karaman 2018 sezonunu Karabükspor'da tamamlamıştır.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay’ın ardından boşalan Trabzonspor’un teknik direktörlük görevine getirildi. Trabzonspor'da 69 maça çıkan Karaman, 30 Aralık 2019 tarihinde bordo-mavililerdeki görevinden ayrıldı.

Yaklaşık 3 aylık bir süreci boş geçiren Ünal Karaman, Mart ayında Çaykur Rizespor ile anlaştı ve sezonu Rizespor'da tamamladı. 2020-2021 sezonunun başında herhangi bir kulüple anlaşmayan Karaman, ligin ikinci yarısı için İzmir ekibi Göztepe ile anlaştı.

ÜNAL KARAMAN EŞİ KİMDİR?

Ünal Karaman'ın eşi, Pınar Karaman'ın İzmirli ve ressam olduğu biliniyor. Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nda 24 Kasım 2018 yılında Öğretmenler Günü Vesilesiyle İzmirli Ressam Pınar Karaman’ın resimleri izleyicilerin beğenisine sunulmuştu.

ÜNAL KARAMAN'IN FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1981-1984 – Konyaspor

1984-1987 – Gaziantepspor

1987-1990 – Malatyaspor

1990-1999 – Trabzonspor

1999-2000 – MKE Ankaragücü

Millî Takım Kariyeri :

1984 – Türkiye U-18

1985-1987 – Türkiye U-21

1985-1996 – Türkiye

Teknik Direktörlük Kariyeri :

2000 – 2004 – Türkiye (Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör)

2005 – 2005 – Türkiye

2005 – 2007 – Türkiye U-21

2007 – 2008 – Konyaspor

2008 – 2009 – MKE Ankaragücü

2009 – 2009 – Konyaspor

2009 – 2010 – Trabzonspor (Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör)

2010 – 2012 – Trabzonspor (Şenol Güneş'in yanında antrenör)

2013 – 2013 – Trabzonspor (antrenör)

2013 – 2013 – Trabzonspor (sportif direktör)

2014 – 2015 – Adana Demirspor

2016 – 2016 – Şanlıurfaspor

2018 – 2018 – Kardemir Karabükspor

2018- 2020 Trabzonspor

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