Ünal Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Göztepe ile el sıkıştı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile yakaladığı başarı ile adından söz ettiren Ünal Karaman, bordo-mavili ekipte yönetimle yaşanan problemler dolayısıyla yollarını sezon ortasında ayırmış ve Çaykur Rizespor'un başına geçmişti. Sezonu Çaykur Rizespor'da bitiren deneyimli teknik adam, yeni sezona boşta girmişti.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Ünal Karaman ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Talat Papatya, tecrübeli hoca ile ilerleyen günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağını belirtti. Göztepe, son olarak İlhan Palut ile çalışmış ve sezon ortasında yollarını ayırmıştı.

Ünal Karaman'ın bugünkü Gençlerbirliği maçını tribünden takip edebileceğini kaydeden Papatya, "Sözleşmeyle ilgili 1-2 detay kaldı, bunların halledilmesinin ardından imza atarız inşallah. Sözleşme süresini hiç konuşmadık diyebilirim ama en az 1,5 yıllık olur diye tahmin ediyorum." dedi.

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor’da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor’a transfer edildi. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig’de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını giydi.

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