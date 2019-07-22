Ünal Karaman: Umarım en kısa zamanda aramıza oyuncular katılır

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Haladas Szombathely ile oynadıkları golsüz berabere kaldıkları hazırlık maçında oyuncularının vermiş oldukları mücadeleden son derece memnun olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir antrenman programından geçtiklerini belirterek, "Dolayısıyla bizim için asıl olan sakatlık vermeden müsabakayı tamamlamaktı. Beklediğimin de üzerinde bir mücadele oldu. Özellikle sahada 90 dakika kalan oyuncularımın göstermiş olduğu performans ve özveri beni mutlu edecek boyutta. Bugün oldukça genç bir kadroyla sahada mücadele ettik. Böyle böyle gelişecekler. Kendilerini çok farklı bir noktaya taşıyıp camiamıza uzun yıllar hizmet edecekler. Sonuç olarak vermiş oldukları mücadeleden son derece memnunum" dedi.

"İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK"

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu kurasındaki Sparta Prag ile eşleşmelerine ilişkin de konuşan Karaman, şöyle devam etti: "Ne söylesem boş olacak. Uzun yıllar birçok şeyi tecrübe ettik. Hafif gördüğümüz müsabakayı darmaduman olarak kaybettik. Korktuğumuz birçok müsabakadan da yüz akıyla çıktık. Dolayısıyla Avrupa'nın köklü kulüplerinden bir tanesi ile eşleştik. Onlar açısından da bizim açımızdan da oldukça zor bir müsabaka olacak. İnşallah o zamana kadar da eksikliklerimizi tamamlayarak iyi bir çalışma programı ve disipliniyle beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"TOPU DİREKLERDEN İÇERİYE ATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Karaman, geçen sezon olduğu gibi Haladas ile oynanan hazırlık maçında da yine direkten topun dönmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Sonuçta saha içinde bir mücadele veriyorsunuz. Gol olsun diye çok çaba sarfediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, gayret göstereceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah başaracağız."

"UMARIM EN KISA ZAMANDA OYUNCULAR ARAMIZA KATILIR"

Transfer çalışmalarına yönelik de konuşan Karaman, "Uzun bir lig maratonu var. Kupa var, Avrupa kupaları var. Dolayısıyla tam manası ile hazır olmanız gerekiyor. Bir de Trabzonspor'un gerçekleri var. Tabiki bu uzun maratonu düşündüğümüz takdirde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Kadro olarak eksiklerimizi en azından rekabet ortamı oluşturacak bölgelerimizle alakalı eksiklerimizi en kısa zaman içerisinde kadromuza katıp bizim için çok değerli olan sezon başı antrenmanlarını arkadaşlarla birlikte yapma imkanını vermek istiyoruz. Umarım en kısa dönem içerisinde bu rekabet ortamını oluşturacak oyuncular aramıza katılır. İnşallah biz de hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya devam ederiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karaman'ın açıklamaları

DHA