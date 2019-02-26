Ünal Karaman’dan Ümraniye maçına as kadro

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesine ilk maçtan 5 oyuncuyu değiştirerek sahaya as kadrosunu sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de 0-0'ın rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, as takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam ilk maçta forma verdiği 6 isme bu akşam da görev verdi. Bordo-mavililerde ilk maçta görev almayan Uğurcan Çakır, Rodallega, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak bu akşam Ümraniyespor karşısında 11'de görev aldı.

Kaynak: İHA