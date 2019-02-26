İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Ünal Karaman’dan Ümraniye maçına as kadro

Ünal Karaman’dan Ümraniye maçına as kadro

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesine ilk maçtan 5 oyuncuyu değiştirerek sahaya as kadrosunu sürdü.

Ünal Karaman’dan Ümraniye maçına as kadro

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesine ilk maçtan 5 oyuncuyu değiştirerek sahaya as kadrosunu sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de 0-0'ın rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, as takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam ilk maçta forma verdiği 6 isme bu akşam da görev verdi. Bordo-mavililerde ilk maçta görev almayan Uğurcan Çakır, Rodallega, Sosa, Abdulkadir Parmak ve Novak bu akşam Ümraniyespor karşısında 11'de görev aldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.