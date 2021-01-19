Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Ünal Karaman, yaklaşık 6 aydır herhangi bir kulüple çalışmıyordu. Tecrübeli teknik adam, ligin ikinci yarısı için İzmir ekibi Göztepe ile anlaşma sağladı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Ünal Karaman'ın bugünkü Gençlerbirliği maçını tribünden takip edebileceğini kaydeden Papatya, "Sözleşmeyle ilgili 1-2 detay kaldı, bunların halledilmesinin ardından imza atarız inşallah. Sözleşme süresini hiç konuşmadık diyebilirim ama en az 1,5 yıllık olur diye tahmin ediyorum." dedi. Bunun üzerine Ünal Karaman'ın eşi de merak edilenler arasına girdi. Peki, Ünal Karaman'ın eşi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ÜNAL KARAMAN'IN EŞİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ünal Karaman'ın eşi, Pınar Karaman'ın İzmirli ve ressam olduğu biliniyor. Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nda 24 Kasım 2018 yılında Öğretmenler Günü Vesilesiyle İzmirli Ressam Pınar Karaman’ın resimleri izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Pınar Karaman'ın yaşı hakkında, internette ve sosyal mecralarda bir bilgi bulunmamakta.

Pınar Karaman, 2010 yılında "17 yıldır resimle uğraşıyorum. Resim konusunda benim üzerimde ünlü resim sanatçısı Ebulfez Ferecoğlu'nun çok büyük emeği vardır. Ona sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

