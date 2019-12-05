Ünal Meclis’te KBÜ’yü anlattı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada Karabük Üniversitesinden (KBÜ) bahsetti.

Ünal, TBMM'de yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla tüm kadınların bu güzel gününü kutladığını belirtti.

Karabük Üniversitenin 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Ünal, "2002 yılında 2 bin civarında olan öğrenci sayısı bugün 50 binler seviyesine

ulaşmış olup ayrıca 83 ülkeden 8 bin civarında uluslararası öğrencisi bulunmaktadır. Karabük merkez yerleşkemizde 13 fakülte, 6 yüksekokul, 4 enstitü, 1 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Safranbolu ilçemizde 4 fakülte, 2 yüksekokul, 1 akademi, 2 uygulama evi ve atölyeleri bulunmaktadır. Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerimizde 1'er yüksekokul bulunmaktadır. Karabük Üniversitesinin kurulmasında ve büyümesinde emeği geçen herkese Karabüklüler adına şükranlarımı sunuyorum. Diğer taraftan, 2002 yılında ülke genelinde 53 devlet üniversitesi, 23 özel vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 76 üniversite var iken bugün 129 devlet üniversitesi, 78 özel vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 207 üniversiteye ulaşmıştır. Eğitime bu kadar önem veren AK

Parti hükümetlerimize Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA