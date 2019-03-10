Ünal: MHP ve AK Parti'nin oy kaybetmesi için PKK telsizden anons geçiyor (2)

'PKK'NIN UZANTISIYLA İTTİFAK OLUŞTURMAYA "ZİLLET" DENİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz'ün proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Mahir Ünal, Millet İttifakı'nın millet ismiyle anılmayı hak etmediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Biz, millete "Millet" deriz, zillete "Zillet" deriz. Millet olmak neyi gerektirir? Birlik olmayı, beraber olmayı gerektirir. Birlikte kederlenmeyi, birlikte üzülmeyi, birlikte ağlamayı, birlikte gülmeyi gerektirir millet olmak. Başı dik olmayı gerektirir, bağımsız olmayı gerektirir, yeri geldiğinde bayrak için, ezan için can vermeyi gerektirir. Peki bugün kendisine Millet İttifakı adını verenler, bu ismi niye hak etmiyorlar söyleyeyim size. Bu topraklarda bağımsızlığa, istiklale, istikbale, bayrağa, bu milletin hassasiyetlerine gerekli özeni göstermemeye "Zillet" denir. Gidip, yurtdışında bu ülkeyi şikayet etmeye "Zillet" denir. FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya "Zillet" denir. PKK'nın uzantısıyla ittifak oluşturmaya "Zillet" denir. O yüzden biz şuna bakıyoruz, bir adama, bir insana bakarken şuna bakıyoruz. Kiminle yürüyor ona bakıyoruz kiminle yürüyor. Devlet bey de, Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir zaman çizgilerinden asla taviz vermediler. Her mana kendi istikametlerinde yürüdüler. Eğer birileri kendi işlerine geldiğinde bir kapıya işlerine gelmediğinde başka kapıya gidiyorlarsa orada davadan bahsedemeyiz, ülküden bahsedemeyiz, ülkücülükte bahsedemeyiz, yerli ve milli olmaktan, bu memleketi sevmekten bahsedemeyiz."

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DHA