unanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yasa dışı göçle mücadele çalışması sırasında bir aracı durdurmak istedi. Sürücü, jandarmanın ikazına uymayıp kaçtı.

Bunun üzerine takibe alınarak durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Küçükkuyu Jandarma Karakolunda haklarında işlem yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Operasyonda yakalanan ve kaçışı organize ettiği ileri sürülen şüpheli ise gözaltına alındı.