UNDP, Kovid-19'la mücadele hedefleri kapsamında kırılgan ülkelere destek oluyor

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP), özellikle en kırılgan ülkelere odaklanarak, ülkelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle giderek artan yardım isteklerini karşıladığı bildirildi.

UNDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 170 ülke ve bölgede faaliyet gösteren Program, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "COVID-19 Bütünleşik Yanıtı"nı yayımladı.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının sadece bir sağlık krizi değil; gelecek yıllarda, özellikle halihazırda kırılganlık, yoksulluk ve çatışma yükü altında ezilen ülkelerde derin sosyal, ekonomik ve siyasi izler bırakma potansiyeline sahip bir kriz olduğu vurgulandı.

UNDP, yoksulluğu ortadan kaldırma, eşitsizlikleri azaltma, kriz ve şoklara dayanıklılığı güçlendirme görevleri kapsamında, özellikle en kırılgan ülkelere odaklanarak Kovid-19 salgınına "hazırlık, yanıt ve düze çıkmak" için ülkelerin artan yardım isteklerine yanıt veriyor.

Bu tür ülkelerin Kovid-19'la etkin mücadele edebilmelerine destek olmak amacıyla, UNDP öncülüğünde, mevcut kaynaklardan finanse edilen 20 milyon dolarlık başlangıç sermayesi olan "COVID-19 Acil Müdahale Fonu" oluşturuldu.

UNDP'nin "COVID-19 Bütünleşik Yanıtı", "Pandemi ve etkileri için hazırlanma ve insanları korumak", "Salgın boyunca yanıt vermek", "Ülkelere, ileriki aylarda ekonomik ve sosyal etkilerden kurtulup düze çıkmaları için destek olmak" hedeflerini kapsıyor.

Programın, Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlediği acil öncelikler, "Ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmelerine, kapsayıcı ve bütünleşik kriz yönetimini geliştirmelerine ve Kovid-19'un etkilerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmelerine ve yanıt vermelerine destek olmak." şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA