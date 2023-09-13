UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler programı

Safranbolu Belediyesi Ankara'da Tarihi Kentler Birliği tarafından organize edilen eğitim programları kapsamında "UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler I. Modül" eğitimine katılım sağladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler programı

Safranbolu Belediyesi Ankara'da Tarihi Kentler Birliği tarafından organize edilen eğitim programları kapsamında "UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler I. Modül" eğitimine katılım sağladı.

UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ile çalışma yapmak isteyen belediyelere Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı tarafından verilen eğitimler kapsamında Safranbolu Belediyesi'nin de katılımı ile "UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler I. Modül" eğitimi başladı. 12 - 13 Eylül tarihleri arasından Ankara Kent Konseyi binasında düzenlenen programlarda Safranbolu Belediyesi'ni temsilen stratejik iletişim koordinatörü Mehmet Kütükçüoğlu ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden katılımcı yerini aldı. Eğitimlerin konusu, kültürel ve doğal miras; küresel tanımlar ve destekler, UNESCO; tarihçe, temel kavramlar, süreç ve uygulamalar, Dünya Miras Listeleri ve benzeri küresel programlar; yaşayan insan hazineleri, yaratıcı kentler ağı, öğrenen kentler ağı, Dünya belleği

Türkiye'den ve Dünya'dan uygulama örnekleri içeriklerinden oluştu. Eğitimler ÇEKÜL Vakfı sorumlusu Namık Kemal Döleneken ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personeli Yıldırım İnan tarafından verildi.

Eğitim süreci 2 gün süren programların ikinci ve üçüncü etapları Ekim ve Kasım aylarında İstanbul ve Manisa'da gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler programı

UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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